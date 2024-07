BC informa que sistemas funcionam normalmente após apagão cibernético global

O Banco Central informou, por meio da sua assessoria de imprensa, que todos os seus sistemas estão “funcionando normalmente” nesta sexta-feira, 19, após o apagão cibernético que atingiu serviços bancários e de comunicação ao redor do mundo. A interrupção nos serviços foi atribuída a uma atualização nos sistemas da empresa de segurança cibernética CrowdStrike, com impacto na Microsoft. Usuários relataram problemas no acesso a aplicativos de bancos brasileiros.