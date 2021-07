Economia BC fará eventos para debater ‘real digital’ a partir do fim de julho

Enquanto conduz estudos para a criação de uma moeda digital própria, lastreada no real físico, o Banco Central comunicou nesta sexta-feira que irá promover uma série de eventos virtuais sobre o tema a partir deste mês. Em maio, a autoridade monetária publicou as diretrizes gerais de uma moeda digital para o Brasil e agora irá discutir a questão com a sociedade.

O primeiro webinar será realizado no dia 29 de julho, e tratará dos “Potenciais do Real em formato digital”.

Em agosto, o evento abordará “Cidadania, Segurança de dados, sigilo e rastreabilidade”.

De acordo com a programação, haverá dois encontros em setembro, um sobre “Operações offline” e o outro sobre “Smart contracts, IoT e dinheiro programável”.

Em outubro, o tema será “Emissão & Movimentação”.

Já em novembro, mais dois eventos tratarão de “Integração internacional” e “Tecnologias para emissão e compatibilidade com arranjos existentes”.