BC: Delfim teve mente livre de amarras e devotou esforços para garantir crescimento sustentável

O Banco Central divulgou nesta segunda-feira, 12, uma nota expressando pesar pela morte do ex-ministro Delfim Netto, aos 96 anos, na madrugada desta mesma data. Segundo a autoridade monetária, o economista tinha uma “mente livre de amarras” e dedicou seus maiores esforços a garantir um crescimento sustentável para o País.

“Mente livre de amarras, o economista Delfim Netto marcou sua vida profissional e acadêmica pelo pioneirismo. Sua tese de livre docência sobre ‘O Problema do Café no Brasil’ marcou época e ainda é estudada por economistas da nova geração”, diz a nota do BC.