BC da Suécia eleva juro a 3,75% para combater inflação e sinaliza nova alta

O Banco Central da Suécia elevou sua principal taxa de juros em 25 pontos-base nesta quinta-feira, 29, a 3,75%, como era esperado, e sinalizou um novo aumento ainda este ano, à medida que segue combatendo a inflação persistente.

“A inflação está caindo, mas ainda é alta demais”, disse o Riksbank, como é conhecido o BC sueco, em comunicado. “Para a inflação voltar à meta de 2% em um período de tempo razoável, a política monetária precisa ser apertada ainda mais.”

Segundo o Riksbank, a previsão é de que a taxa básica “seja elevada aos menos mais uma vez este ano”.

O Riksbank também decidiu expandir as vendas mensais de bônus do governo para 5 bilhões de coroas suecas (cerca de US$ 464 milhões) a partir de setembro, numa tentativa de impulsionar a coroa e melhorar sua capacidade de reduzir a inflação. O volume mensal atual de vendas é de 3,5 bilhões de coroas suecas.

Coroa sueca

Na esteira do Riksbank, a coroa sueca atingiu o menor nível ante o euro em mais de uma década, visto que alguns economistas previam um aumento de juros mais agressivo hoje, de 50 pontos-base, segundo nota do banco Handelsbanken.

Mais cedo, o euro chegou a subir a 11,83 coroas, o maior patamar desde 2009. Antes do anúncio, a moeda única era negociada a cerca de 11,75 coroas.

*Com informações da Dow Jones Newswires