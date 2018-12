BC da Coreia do Sul eleva juro básico a 1,75%, no 1º aumento em um ano

O Banco Central da Coreia do Sul, conhecido como BoK, decidiu nesta sexta-feira elevar sua taxa básica de juros em 0,25 ponto porcentual, a 1,75%. O aumento da taxa, que era amplamente esperado, é o primeiro em um ano e vem num momento de expansão recorde no crédito às famílias.

De 20 analistas consultados pelo The Wall Street Journal, 17 previram a elevação do juro básico.

O BC sul-coreano já vinha sinalizando que pretendia apertar sua política monetária para lidar com desequilíbrios financeiros causados por um exagerado avanço nas dívidas acumuladas por consumidores, apesar de sua necessidade de sustentar o crescimento econômico do país.

Em coletiva de imprensa que se seguiu ao ajuste, o presidente do BoK, Lee Ju-yeol, disse que a decisão não foi unânime entre os sete dirigentes de política monetária da instituição, visto que dois deles votaram pela manutenção da taxa em 1,5%.

Lee, no entanto, minimizou preocupações sobre o menor apoio do BoK ao crescimento econômico. “Apesar da elevação da taxa, a política (do BoK) continua sendo acomodatícia”, afirmou ele.

No mês passado, o BoK reduziu sua projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da Coreia do Sul em 2018, de 2,9% a 2,7%. Em 2017, a economia sul-coreana se expandiu 3,1%. Fonte: Dow Jones Newswires.