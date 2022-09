BC da Colômbia decide elevar taxa básica de juros em 100 pontos-base, a 10%

O Banco Central da Colômbia decidiu nesta quinta-feira, 29, elevar sua taxa básica de juros em 100 pontos-base, a 10,0%. Seis diretores votaram pelo nível confirmado, e um voto foi por uma alta menor, de 50 pontos-base.

Em comunicado, o BC colombiano destaca que a inflação ao consumidor no país ficou em 10,8%, na comparação anual, acima da previsão de 9,9% da equipe técnica da instituição. Além disso, as expectativas de inflação no médio prazo aumentaram, distanciando-se mais da meta de 3%.

O BC ainda menciona o fato de que a política monetária dos países desenvolvidos “está se tornando mais contraída do que o previsto, o que se reflete em uma piora das condições financeiras internacionais e em uma significativa desvalorização do peso colombiano ante outras moedas”.