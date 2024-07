BC da Colômbia corta taxa básica de juros em 50 pontos-base, a 10,75%, em decisão dividida

O Banco Central da Colômbia reduziu a taxa básica de juros em 50 pontos-base, de 11,25% para 10,75%, confirmando as expectativas do mercado. A decisão teve placar dividido, com cinco diretores apoiando o alívio dessa magnitude e dois votos por um alívio mais intenso, de 75 pontos-base.

“A decisão tomada na sessão de hoje oferece um novo impulso à recuperação do crescimento econômico e mantém a prudência exigida, dados os riscos que subsistem sobre o comportamento da inflação”, observou o comunicado.

Os diretores reiteraram que as decisões futuras dependerão da nova informação disponível.

A inflação no país permaneceu estável em 7,2%, em termos anual, em junho, segundo o comunicado do Banco Central. A inflação anual de alimentos não regulamentados desacelerou de 6,1% para 6,0%. A inflação anual de alimentos apresentou um novo incremento, passando de 4,4% a 5,3%, devido a fenômenos climáticos, enquanto a inflação dos preços regulados desacelerou de 13,7% para 13,3%.

O Produto Interno Bruto (PIB) da Colômbia continuou seu processo de recuperação durante o segundo trimestre, com comportamentos diferentes entre os setores, segundo o BC. A equipe técnica previu que os níveis de atividade econômica continuariam se recuperando para alcançar um crescimento de 1,8% em 2024.