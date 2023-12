BC da Austrália deixa taxa básica de juros inalterada em 4,35%

O Banco Central da Austrália, conhecido como RBA, decidiu manter sua taxa básica de juros em 4,35%, após concluir reunião de política monetária nesta terça-feira, 5.

No mês passado, o RBA havia elevado seu juro básico em 25 pontos-base, de 4,10% para o atual nível de 4,35%, após um período de quatro meses de estabilidade da taxa, com a avaliação de que o progresso no sentido de trazer a inflação doméstica de volta para a meta oficial de 2% a 3% parecia mais lento do que o previsto.

Em comunicado nesta terça, a presidente do RBA, Michele Bullock, disse que possíveis novas elevações de juros dependerão do comportamento dos dados econômicos, mas ressaltou que os últimos indicadores vieram em linha com as expectativas do BC australiano.