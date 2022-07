BC: Com fim da greve, divulgações passadas serão atualizadas assim que possível

O Banco Central informou nesta terça, 5, que as divulgações do órgão serão publicadas “assim que possível” com o fim da greve dos servidores do BC, aprovada hoje. A autarquia ainda não informou novas datas.

“Com a retomada da normalidade dos trabalhos, as divulgações passadas serão atualizadas assim que possível. Divulgaremos as datas quando forem definidas”, afirmou o BC.

A greve no BC começou no dia 1º de abril, configurando um dos movimentos mais longos desde os anos 2000. A paralisação afetou diversos serviços e atividades do BC, dentre elas a divulgação de indicadores regulares, que não foram publicados neste período. O Boletim Focus, por exemplo, não foi publicado antes do Comitê de Política Monetária (Copom) de junho, deixando o mercado financeiro no “escuro” sobre as variáveis que o BC ia usar no seu modelo de inflação.

Os dados de fluxo cambial, poupança, de crédito e setor externo também estão atrasados, entre outros.

Após a negativa do governo federal de reajuste ao funcionalismo público este ano, o foco da mobilização no BC no último mês passou a ser a pauta de reestruturação de carreira. Uma proposta de minuta foi enviada ao Ministério da Economia com a criação de um bônus de produtividade, além de exigência de ensino superior para concursos para o órgão, entre outros pontos. Mas está parada na pasta.