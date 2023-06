Brasil e Mundo BC argentino renova e amplia acordo de swap cambial com China, para apoiar comércio bilateral

O Banco Central da República Argentina (BCRA) informou em comunicado nesta sexta-feira, 2, que o presidente da instituição, Miguel Pesce, renovou de modo antecipado um acordo de swap cambial de 130 bilhões de yuans, pelo prazo de três anos. Além disso, o BCRA diz que iniciou um procedimento para ampliar o montante usado em outros 36 bilhões de yuans.

Essa parcela usará usada uma vez que se esgote o montante inicial, para intercâmbio comercial bilateral.

O acordo foi fechado entre Pesce e o presidente do Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês), Yi Gang, diz a nota oficial, durante reunião em Pequim. O ministro da Economia argentino, Sergio Massa, também estava no encontro.

O primeiro acordo de swap entre os bancos centrais foi firmado em 2009, lembra o BC argentino. Em 2014 houve um segundo acordo, renovado em 2017 e complementado no fim de 2018, e em agosto de 2020 foi firmado o acordo que agora se renova, detalha a nota oficial.