BC anuncia continuidade de atuação por meio de swap e leilão de linha

O Banco Central anunciou nesta sexta-feira, 22, por meio de nota, a continuidade de suas atuações no mercado de câmbio na próxima semana, por meio de leilões de swap e de linha (venda de dólares com compromisso de recompra).

De acordo com a instituição, os swaps continuarão a ser ofertados na próxima semana, “de acordo com as condições de mercado, para prover liquidez e contribuir para o bom funcionamento do mercado de câmbio”.

O BC também reafirmou que “não vê restrições para que o estoque de swaps cambiais exceda consideravelmente os volumes máximos atingidos no passado”.

A instituição também anunciou que realizará na próxima segunda-feira, dia 25, leilão de linha no valor de US$ 3 bilhões. Conforme comunicado sobre esta operação, publicada no BC Correio, o leilão de linha será realizado das 15h15 às 15h20 de segunda-feira. As operações de venda pelo BC serão liquidadas no dia 27, enquanto a recompra do montante se dará em 2 de agosto de 2018.

Na nota, o BC reafirmou ainda que continuará a atuar, juntamente com o Tesouro Nacional, de forma coordenada no mercado de juros, “para prover liquidez e contribuir para o seu bom funcionamento”.