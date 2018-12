Como antecipado pela Coluna do Broadcast na quinta-feira, 29, BB Seguridade e Mapfre confirmam contrato definitivo com as novas regras que vão regular a relação entre as sócias, concluindo a reestruturação iniciada no ano passado. O valor pago pela Mapfre foi de R$ 2,27 bilhões.

“O modelo de atuação que teremos a partir de hoje foi discutido junto ao nosso sócio BB Seguros de forma a propiciar ganhos mútuos e, seguramente, nossos clientes serão os maiores beneficiados com a reorganização, em razão de maiores eficiências operativas, independência de atuação e foco nos Canais em que trabalhamos”, afirma por meio de nota o CEO da Mapfre Regional Brasil, Wilson Toneto.

A Mapfre adquiriu 100% dos negócios gerados pela Rede de Corretores e Affinities e 100% dos negócios de Automóvel e Grandes Riscos.

Por meio do Grupo Segurador Banco do Brasil e Mapfre, as empresas se manterão sócias no canal de distribuição banco nos negócios de Vida, Prestamista, Habitacional, Rural e Massificados, até 2031, “sem grandes alterações em relação ao acordo inicial”, segundo a nota.