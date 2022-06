BB passa a oferecer contratação de crédito pessoal via WhatsApp

Toda a jornada de contratação acontece com a assistente virtual do banco; conversas começam no app do banco

O Banco do Brasil passa a oferecer a contratação de crédito pessoal através do WhatsApp, sendo o primeiro banco do País a oferecer a funcionalidade. Toda a jornada de contratação acontece com a assistente virtual do banco.

As conversas começam no número de atendimento do BB no aplicativo de mensagens instantâneas.

“Disponibilizamos uma solução que reforça a parceria do banco com os seus clientes, que nos coloca mais uma vez como referência em soluções de crédito”, afirma Daniela Avelar, diretora de Soluções em Empréstimos e Financiamentos do BB.

A solução vale inclusive para os contratos já vigentes: os clientes podem consultar extratos das operações já contratadas.

Até o final do ano, chegaram ao WhatsApp a contratação de consignado, antecipação de restituição de Imposto de Renda, crédito com base no 13º e crédito veículo.

Segundo Pedro Bramont, diretor de Negócios Digitais do BB, os clientes demandavam soluções do tipo. “O Banco do Brasil é referência no ecossistema nacional de assistentes financeiros e isso nos provoca a continuar construindo bots acolhedores, que realizem negócios e apoiem os clientes”, afirmou ele em nota.