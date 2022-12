Economia BB lança cartão de crédito totalmente digital, emitido através do aplicativo

O Banco do Brasil começou a emitir cartões de crédito exclusivamente digitais, ou seja, que dispensam o tradicional plástico enviado aos clientes. Com bandeira Elo, o Ourocard Digital pode ser contratado pelo aplicativo do banco, dispensa a abertura de conta e não tem anuidade.

O novo cartão está disponível apenas para não correntistas do banco em um primeiro momento, e será estendido a outros públicos de forma gradual. Segundo o BB, permite o pagamento via QR Code nas maquininhas dos estabelecimentos ou por aproximação, e a emissão de cartão virtual para compras online.

Os bancos têm estimulado os clientes a inserirem os cartões nas carteiras virtuais, como Google Pay e Apple Pay, para impulsionar seu uso no dia a dia. Além disso, trata-se de uma solução mais econômica para as instituições, ao dispensar a emissão e o envio do cartão físico.

“Com foco na melhor experiência dos clientes, o Banco do Brasil desenvolve e busca soluções que agreguem valor para os consumidores, com uma gama de serviços em meios de pagamentos eletrônicos e no aplicativo. A ideia é disponibilizar um serviço simples e completo, ao alcance da mão”, afirma Rodrigo Felippe Afonso, diretor de Meios de Pagamentos e Serviços do BB.

O BB utiliza a plataforma de QR Code da Elo. “Desenvolvemos uma solução de jornada digital que democratiza o acesso a serviços financeiros, de maneira rápida e simples, otimizando a experiência dos novos clientes Banco do Brasil com um conjunto de soluções integradas a um cartão de crédito digital, o que possibilita realizar todas os serviços de gestão da conta e pagamentos pelo app do banco”, diz Pedro Cardoso, diretor de Desenvolvimento de Negócios da bandeira.