BB inicia consulta pública de edital para licitação que selecionará agências de publicidade

O Banco do Brasil lançou nesta segunda-feira, 29, a consulta pública sobre a minuta do edital de licitação que contratará as agências de publicidade que atenderão ao conglomerado BB. A consulta vai até 16 de junho, e pretende colher percepções técnicas qualificadas do mercado sobre o edital, que será lançado ainda neste ano.

Segundo o BB, o processo já estava previsto para acontecer em 2023, porque os atuais contratos do banco com empresas de publicidade terminam em setembro.

Em janeiro, uma nova gestão assumiu o BB, sob o comando de Tarciana Medeiros, funcionária do conglomerado há 23 anos. A vigência máxima das novas contratações será de 60 meses.

Na minuta da consulta, o banco informa que a soma das despesas dos contratos relacionados à licitação é estimada em R$ 750 milhões nos 12 primeiros meses de vigência. O orçamento pode ou não ser utilizado em sua totalidade, a critério do banco.

Serão selecionadas quatro agências de publicidade para a prestação de serviços ao banco e às empresas que fazem parte do conglomerado.

O regulamento expresso na minuta da consulta veda a participação de empresas que prestem serviços temporários, tenham como administrador ou sócio pessoas ligadas ao banco, entre uma série de outras condições.