BB é primeiro banco do mundo a permitir adesão ao Open Finance por WhatsApp

O Banco do Brasil (BB) vai permitir a partir desta segunda-feira (8) a adesão de seus clientes ao Open Finance por WhatsApp, algo inédito no mundo, que já tem países avançados no “sistema financeiro aberto”, como Reino Unido e Austrália, além da União Europeia (UE). Com a ferramenta lançada hoje, os clientes vão poder fazer toda a jornada para consentir o compartilhamento de dados de outras contas com o BB pelo aplicativo de mensagens.

Segundo o banco, o cliente poderá digitar termos como “open finance” no WhatsApp e todo o processo vai ocorrer sem interação humana. O compartilhamento de dados do cliente, feita sob consentimento, é um dos pilares de funcionamento do Open Finance, pois permite que os bancos e demais participantes tenham mais detalhes da “vida financeira” do cliente, possibilitando ofertas de produtos e serviços mais personalizados.

“A oferta do consentimento no WhatsApp é uma forma de oferecer ainda mais conveniência para o cliente em um canal que se usa cada vez mais no dia a dia para realizar diversas transações”, destaca o presidente do BB, Fausto Ribeiro.

Segundo Ribeiro, dos clientes que autorizaram o compartilhamento de dados com o banco, 90% já tiveram algum benefício. Destes, 77% receberam ofertas personalizadas a partir dos dados e/ou utilizaram soluções que fazem uso dos dados de Open Finance, como revisão do limite de crédito ou um upgrade no cartão, e 13% tiveram informações cadastrais atualizadas sem necessidade de apresentar documentos ou comparecer à agência.

Recentemente, o BB divulgou que já gerencia mais de R$ 7 bilhões em saldos consolidados com outros bancos em sua plataforma de planejamento financeiro no aplicativo, no âmbito do Open Finance. A plataforma já gerou para os clientes recomendações de economia da ordem de R$ 2,5 bilhões.

A função lançada nesta segunda-feira se insere em um conjunto de inovações pensadas pelo BB para o WhatsApp. O banco também foi o primeiro a ter no aplicativo de mensagens a jornada completa de Pix, a oferecer Renegociação de Dívidas sem interação humana e a ter um assistente virtual especializado em empresas. No Open Finance, o BB também foi o primeiro grande banco habilitado a operar como iniciador de pagamentos.