BB deve fechar ano com R$ 3,5 bilhões para tecnologia

O Banco do Brasil (BB) espera fechar 2022 com investimento de R$ 3,5 bilhões em tecnologia da informação, e mais de 27 milhões de clientes em seus canais digitais. A oferta de canais digitais tem sido reforçada através de vertentes como a Loja BB, shopping virtual do banco, que chegou a 84 marcas e tem cashback em todas as transações.

“Nossa expectativa é de fechar 2022 com investimento total de TI em R$ 3,48 bilhões e mais de 27 milhões de usuários em nossos canais digitais. Isso reflete nossa ambição digital e dá suporte para resultados robustos da empresa, como os observados nos últimos seis trimestres, por exemplo”, disse o vice-presidente de Negócios Digitais e Tecnologia do banco, Marcelo Cavalcante, na BB Digital Week, na semana passada. O BB tem 26,9 milhões de clientes ativos no digital, que representa 92,7% das transações.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.