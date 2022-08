BB: Desembolso no Pronampe chega a R$ 5,6 bi desde o dia 25 de julho

O Banco do Brasil informou no final da tarde desta segunda-feira, 1º, que o desembolso que realizou no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) chegou a R$ 5,6 bilhões desde o começo da nova rodada, na segunda-feira passada. De acordo com o banco, 53 mil empresas do País já foram atendidas.

Ao todo, o BB calcula que R$ 2,3 bilhões foram destinados a micro e pequenas empresas que tenham mulheres em seu quadro societário, em um total de mais de 21 mil empresas. O banco tem apoiado iniciativas voltadas ao público feminino, e faz parte da campanha Agosto Lilás, contra a violência doméstica, promovida em parceria com a Associação dos Magistrados do Brasil (AMB) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Os dados referentes ao Pronampe foram atualizados às 17h30 de hoje. O BB é uma das 12 instituições habilitadas a oferecerem crédito no âmbito do Pronampe na nova rodada. A Caixa Econômica Federal (CEF), que havia concedido R$ 1,5 bilhão até sexta-feira, também está no grupo.

Podem participar do programa empresas com receita anual de até R$ 4,8 milhões anuais. A taxa de juros é de Selic mais 6% ao ano. O valor máximo é de R$ 150 mil por empresa.