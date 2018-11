BB: Ainda não houve manifestação da União sobre indicação para presidência

O Banco do Brasil informou nesta segunda-feira, 19, em resposta a questionamento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que “não houve manifestação do acionista controlador sobre a intenção da Presidência da República em exercer sua prerrogativa” de indicar um nome para presidir a instituição.

A CVM questionou o BB sobre notícias de que o atual presidente da Petrobras, Ivan Monteiro, foi sondado pelo futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, para presidir o Banco do Brasil no governo de Jair Bolsonaro. O comando do BB mudou recentemente, com a saída de Paulo Caffarelli, que assumiu a Cielo, e a escolha de Marcelo Labuto, até então vice-presidente de negócios de varejo do banco.

Nesta segunda-feira, foi confirmado que Roberto Castello Branco ocupará a presidência da Petrobras no novo governo, substituindo Monteiro, que deixa a companhia em 1º de janeiro.