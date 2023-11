Economia Batalha contra inflação não está encerrada, mas houve grande progresso, diz presidente do BCE

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou nesta quinta-feira, 24, que a luta contra a inflação na zona do euro “não está encerrada”, mas destacou o grande progresso já conseguido para levá-la de volta à meta de 2%. Durante evento em Frankfurt, na Alemanha, ela lembrou que após o choque da pandemia da covid-19 o índice de preços ao consumidor esteve bem mais elevado, embora continue acima da meta. Segundo ela, o BCE “já fez bastante” no avanço dos juros, e agora pode “observar” o quadro, antes de decidir sobre os próximos passos.

Lagarde também comentou que há “missões incompletas” na zona do euro, e defendeu a conclusão da união bancária. Ela também disse que há “ótimos mercados” na Europa, mas “pequenos e fragmentados”.

A presidente do BCE mencionou ainda o fato de que há uma união monetária, mas fragmentação na política fiscal, e disse que essa é uma dificuldade que “precisa ser resolvida”.