Barros diz que governo aguarda estatais sobre dividendos

O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), afirmou nesta quarta-feira, 27, que o Executivo aguarda o posicionamento das estatais sobre a antecipação de dividendos para a União. De acordo com o parlamentar, a presidente da Caixa, Daniella Marques, está reunida neste momento com o presidente Jair Bolsonaro (PL). O encontro, no entanto, não consta da agenda oficial de nenhum dos dois, como orienta a legislação. Não há informação se os dois discutirão dividendos.

Na segunda-feira, o secretário especial de Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago, confirmou que o governo pediu a Petrobras, Caixa, BNDES e Banco do Brasil que antecipem o pagamento de dividendos à União. A medida ajudaria Bolsonaro a fechar as contas do último ano do mandato no azul, mas poderia prejudicar o caixa de quem estiver à frente do País em 2023.

“O presidente solicitou às empresas estatais a antecipação de dividendos, através do ministro Paulo Guedes. Estamos aguardando resposta para ver o que é possível fazer para socorrer as pessoas nesse momento”, declarou Barros a jornalistas no Palácio do Planalto. Ele se reuniu com Bolsonaro antes de Daniella, também fora da agenda do presidente.