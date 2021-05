Barômetros globais avançam pelo 3º mês seguido em maio, diz FGV

Os Barômetros Globais Coincidente e Antecedente da Economia subiram em maio ante abril, pelo terceiro mês seguido, consolidando as expectativas de retomada da economia mundial neste ano, informou nesta segunda-feira, 10, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O Barômetro Global Coincidente subiu 17,9 pontos, de 117,2 pontos em abril para 135,1 pontos em maio, maior nível da série histórica desde 1991. O Barômetro Global Antecedente avançou 14,0 pontos, para 141,9 pontos, maior nível desde fevereiro de 2010.

Segundo a FGV, todas as regiões evoluíram favoravelmente no mês, “de forma expressiva”. “O avanço significativo dos barômetros antecedente e coincidente em maio ocorreu ao longo de todas as regiões e setores. A combinação dos programas de estímulos econômicos e imunização das populações, a despeito ainda de alguma heterogeneidade entre as regiões, já impacta positivamente mesmo setores mais prejudicados pela pandemia, em especial o setor de serviços”, diz a nota da FGV.

No Barômetro Coincidente Global, que procura acompanhar o ritmo da atividade econômica, a Europa foi a região que mais contribuiu para o avanço de maio, com 6,5 pontos, seguida pelo Hemisfério Ocidental, com 6,1 pontos, e pela região da Ásia, Pacífico & África, 5,3 pontos. “A percepção sobre a situação atual melhora sensivelmente em todas as regiões pelo segundo mês consecutivo, influenciada pela aceleração do nível de atividade. Na maioria dos países, a situação é hoje bem melhor que a observada 12 meses atrás, no auge da crise motivada pela pandemia”, destaca a nota da FGV.

Do ponto de vista setorial, todos os cinco setores da pesquisa contribuíram de forma positiva para o resultado do Barômetro Coincidente Global. O destaque foi o avanço de 31,1 pontos do indicador coincidente do Setor de Serviços, “o que mais sofreu com as medidas de restrição à circulação em diversos países”, segundo a FGV. “Todos os indicadores estão acima do nível de 117 pontos, com os setores de Serviços e Indústria e o indicador que mede a evolução das economias em nível agregado (Economia) alcançando o maior nível da série iniciada em 1991”, diz a nota da entidade.

Já no caso do Barômetro Antecedente Global, que mede as perspectivas de crescimento econômico nos próximos de três a seis meses, os indicadores antecedentes das três regiões contribuem de forma positiva para a alta de 14,0 pontos no indicador agregado em maio. O Hemisfério Ocidental puxou o movimento, ao crescer 7,9 pontos, seguida da região da Ásia, Pacífico & África, com 3,8 pontos e da Europa, com 2,3 pontos de alta.

Também houve avanço generalizado na análise setorial do indicador, movimento influenciado “pela continuidade das campanhas de vacinação no mundo e pelas melhores perspectivas de retorno da economia a uma situação de normalidade”, de acordo com a FGV.

“Com os resultados, todos passam a registrar níveis superiores a 130 pontos, resultado que reflete grande otimismo em relação ao futuro próximo. Com a possibilidade de redução das restrições à circulação e mobilidade, o setor de Serviços tornou-se o mais otimista e exibe um indicador de 150 pontos, o maior da série iniciada em 1991”, diz a nota da entidade.

Para a FGV, o desempenho dos barômetros coincidente e antecedente em maio “aponta para uma retomada generalizada do nível de atividade ao longo do segundo semestre do ano”.

Calculados em parceria com o Instituto Econômico Suíço KOF da ETH Zurique, e divulgados no Brasil pela Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da FGV, os dois indicadores são formados a partir dos resultados de pesquisas de tendências econômicas realizadas em mais de 50 países.

O objetivo é alcançar a cobertura global mais ampla possível. O Barômetro Coincidente inclui cerca de mil séries temporais diferentes, enquanto o Barômetro Antecedente compreende em torno de 600 séries temporais.