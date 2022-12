Barbosa: cabe a Haddad decidir sobre divulgação de relatório de GT de Economia

Ex-ministro e integrante do Grupo de Trabalho (GT) de Economia na transição, Nelson Barbosa afirmou nesta segunda-feira, 12, que os últimos detalhes do relatório do grupo foram fechados nesta mesma data e que o documento já foi repassado ao futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O ex-ministro da Educação passou a fazer parte do GT no final de novembro, antes de ser anunciado como futuro comandante da Fazenda.

De acordo com Barbosa, caberá a Haddad decidir sobre a divulgação do relatório.

“O relatório foi enviado ao ministro e ele vai falar sobre o relatório, tem informações que não são publicadas, cabe ao ministro decidir se divulga ou não”, afirmou Barbosa a jornalistas.