Economia Bank of London confirma proposta para compra da subsidiária britânica do SVB

O banco de compensações Bank of London confirmou neste domingo, 12, que protocolou uma proposta para a compra da subsidiária britânica do Silicon Valley Bank (SVB), fechado na última sexta-feira (10) por reguladores americanos.

Em comunicado, a instituição informou que a oferta foi feita em parceria com um consórcio de empresas de private equity às autoridades do Reino Unido, entre elas o Tesouro, a Autoridade de Regulação Prudencial e o Banco da Inglaterra (BoE), além do Conselho de administração do SVB.

O CEO do Bank of London, Anthony Watson, defendeu que o SVB não pode quebrar e disse que a situação é uma oportunidade para diversificar o sistema bancário do país insular europeu. “Seria profundamente decepcionante se esse momento levasse a uma maior consolidação de poder entre os grandes bancos”, alertou.

O Bank of London alega ser um dos poucos grandes bancos que não alavanca o próprio balanço de ativos e mantém todos os depósitos de clientes no BoE.