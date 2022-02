Bancos não terão expediente no carnaval; volta será no dia 2 de março, às 12h

Os bancos não terão expediente nas agências bancárias no carnaval, nos dias 28 de fevereiro e 1º de março. O expediente será retomado na Quarta-Feira de Cinzas, 2 de março, a partir das 12 horas, com o encerramento no horário regular.

Com a terceira onda da pandemia da Covid-19, diversos Estados e municípios cancelaram novamente os pontos facultativos e as festas e desfiles de carnaval. Entretanto, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o feriado bancário será mantido, seguindo resolução do Banco Central.

Segundo a entidade, nas localidades em que as agências normalmente fecham antes das 15 horas, o início do atendimento ao público na Quarta-Feira de Cinzas será antecipado, para garantir no mínimo três horas de atendimento.

A Febraban orienta os clientes dos bancos a utilizarem os canais digitais nos dias em que não houver expediente nas agências.

Em paralelo, as contas de consumo e carnês com vencimentos nos dias 28 e 1º poderão ser pagos no dia 2, sem acréscimo.

Caso o vencimento não tenha sido ajustado pelos feriados, a Febraban orienta que o pagamento seja antecipado ou então, programado.