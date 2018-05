Bancos não têm impacto de numerário com greve, mas monitoram reflexos

Os grandes bancos de varejo ainda não sentem impacto em termos de numerário por conta da greve dos caminhoneiros que alcança nesta segunda-feira, 28, seu oitavo dia. Itaú Unibanco, Bradesco e Banco do Brasil informaram ao Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado) que o reabastecimento nos caixas eletrônicos (ATMs, na sigla em inglês) está ocorrendo normalmente a despeito das paralisações nas estradas Brasil afora, que dificulta o transporte, inclusive o de valores.

Apesar disso, os bancos acompanham a greve e seus possíveis reflexos com atenção, de acordo com fontes. Havia a preocupação de que, embora os carros-fortes estivessem sendo liberados pelos caminhoneiros, o combustível desses veículos não fosse suficiente e a quantidade de numerário fosse impactada nesta segunda-feira. No entanto, por ora, isso não se confirmou, conforme os bancos informaram ao Broadcast.

Em outras greves, no passado, como na realizada pelos seguranças de transportadoras de valores, em 2012, os saques nos caixas eletrônicos foram limitados em algumas agências bancárias.

A TecBan, responsável pela Rede Banco24Horas, informou que, desde o início da paralisação dos caminhoneiros, o abastecimento dos caixas eletrônicos ainda não foi afetado.

“Os 22 mil caixas eletrônicos da Rede estão operando normalmente. O risco de indisponibilidade do serviço passa a ser maior a partir de quarta-feira (30), se faltar combustível para os carros-fortes”, informa a empresa, em nota.

A TecBan destaca ainda que está trabalhando para garantir a continuidade da prestação de serviços financeiros à população.

No domingo, 27, o governo anunciou um novo pacote de medidas para atender a demanda dos caminhoneiros numa nova tentativa de colocar um ponto final nas paralisações que foram mantidas na manhã desta segunda. Procuradas, as transportadoras de valores não quiseram comentar o assunto.