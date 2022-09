Bancos mais afetados por covid perderam maior poder de mercado no crédito, diz BC

O Banco Central divulgou nesta quarta-feira, 28, um boxe sobre o efeito da covid-19 sobre o poder de mercado local no mercado de crédito em 2020 e o efeito da digitalização nesse processo. O boxe é parte do Relatório de Economia Bancária (REB), que será divulgado na íntegra no dia 6 de outubro.

A autarquia conclui que, devido à dificuldade de bancos de cortarem custos, aqueles localizados em regiões mais afetadas pela doença perderam maior poder de mercado. Mas o BC pondera que os bancos que investiram mais em tecnologia conseguiram vantagem entre aqueles com menores aportes em inovação.

Segundo o órgão, foram usadas informações semestrais de 2019 e 2020, obtidas de diversas fontes de dados. Na comparação entre uma mesma instituição financeira, os resultados mostram que as agências bancárias localizadas em regiões mais afetadas pela covid-19 sofreram mais com a redução de receitas de créditos e nas concessões de empréstimo em relação a locais menos afetados.

A autarquia também concluiu que, no início da pandemia, o poder de mercado dos bancos brasileiros diminuiu, principalmente porque a peculiaridade do negócio dificulta a redução de custos no curto prazo nas localidades mais afetadas.

“Mesmo com aumento do crédito em todas as regiões brasileiras, o boxe encontra evidências de redução de receita e de concessão de crédito em localidades mais afetadas pela covid-19 relativamente às menos afetadas. Tais reduções foram similares, de forma que o efeito no preço não foi estatisticamente significante”, disse o BC no documento.

Mas o BC ponderou que as instituições que investiram mais em tecnologia foram menos impactadas. “Adicionalmente, aumentaram relativamente o número de clientes residentes fora da localidade da agência e o volume de concessão de crédito.”

Segundo o BC, a expansão da base de clientes para locais distantes da agência pode estar relacionada ao fato de esses bancos possuírem sistemas mais desenvolvidos e canais digitais mais confiáveis.

“Tais comportamentos atenuaram os efeitos do aumento do custo marginal, fazendo com que tais bancos melhorassem seu posicionamento em termos de poder de mercado relativamente a bancos com menor investimento em TI”, explica o BC.

A autoridade monetária irá publicar no próximo dia 6 de outubro o Relatório de Economia Bancária de 2021, às 8 horas. Às 11 horas, o diretor de Política Econômica, Diogo Guillen, o diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução, Renato Gomes, e o diretor de Fiscalização, Paulo Souza, concederão entrevista coletiva virtual sobre o documento.