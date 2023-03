Bancos da zona do euro cortaram empréstimos antes da recente turbulência nos mercados

Os bancos da zona do euro reduziram a concessão de empréstimos no mês passado, antes mesmo da quebra do Silicon Valley e problemas do Credit Suisse abalarem os mercados financeiros globais.

Temores sobre a saúde do setor bancário global tendem a apertar ainda mais o crédito nos próximos meses.

Em fevereiro, os bancos da zona do euro cortaram o volume de empréstimos a empresas em 3 bilhões de euros, enquanto o avanço no crédito em relação a um ano antes desacelerou para 4,9%, ante 5,3% em janeiro, segundo dados publicados pelo Banco Central Europeu (BCE) nesta segunda-feira. A aprovação de crédito para famílias também desacelerou.

O aperto veio apesar de os bancos estarem faturando mais com empréstimos do que nos anos de juros baixos. Alguns economistas acham que o declínio nos empréstimos pode acelerar nos próximos meses, uma vez que as tensões no sistema bancário deixam os bancos ainda mais cautelosos, aumentando o impacto das elevações das taxas de juros do BCE no crescimento econômico.

“O efeito total dos recentes aumentos (de juros) na economia ainda está para ocorrer, e a turbulência recente, embora muito incerta neste momento, irá provavelmente prejudicar a atividade econômica”, disse Bert Colijn, economista do ING Bank.

O BCE vem elevando suas principais taxas de juros desde julho, em resposta a um salto da inflação que veio após a invasão da Ucrânia pela Rússia, há mais de um ano. Fonte: Dow Jones Newswires.