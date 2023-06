Banco UBS prevê que Copom não vai baixar os juros em junho e espera corte em agosto

O banco UBS acredita que o Comitê de Política Monetária (Copom) mantenha a taxa básica de juros do Brasil, a Selic, em 13,75% na reunião da quarta-feira, 21, quando o grupo se reunirá para avaliar o cenário atual da economia brasileira.

“O início do ciclo de flexibilização ainda depende de novas reduções nas expectativas de inflação”, disseram os analistas, afirmando que o Boletim Focus, idealizado pelo Banco Central, tem apontado para a diminuição da expectativa de inflação em 2023.

No entanto, os especialistas afirmam que ela só chegará a um patamar menor realmente em 2024. “A nosso ver, adicionais reduções para a expectativa de 2024 serão impulsionadas pela inflação continuando a surpreender para baixo nos próximos três meses, pela aprovação do novo arcabouço fiscal no Congresso, e pela confirmação da meta de inflação de médio prazo do Copom em 3%.”

Para a instituição bancária, o ciclo de alta de juros só deve chegar em setembro, quando acontecerá, segundo o UBS, o primeiro corte de 0,5 ponto porcentual da Selic acontecendo em setembro. “Esperamos que a Selic encerre este ano em 12,25% e atinja 9% até setembro de 2024?, diz o relatório.

Os especialistas afirmam, no entanto, que caso a expectativa de inflação se reduza mais rapidamente, os analistas dizem que um corte em agosto se torna mais provável.