Banco do Povo libera mais de R$ 2,2 milhões para empreendedores do mercado fitness

No estado de São Paulo, quem deseja investir no segmento fitness pode procurar uma das unidades do serviço

De janeiro de 2023 até setembro deste ano, mais de R$ 2,2 milhões foram liberados em créditos para empreendedores do segmento de condicionamento físico em São Paulo, segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDE). Os recursos foram disponibilizados por meio do Banco do Povo Paulista (BPP), iniciativa de microcrédito produtivo que busca apoiar o pequeno empreendedor, formal e informal, promovendo a geração de emprego e renda.

O educador físico Kleber Rodrigues, de 33 anos, está entre os beneficiados pelo serviço. Morador da cidade de Cajuru, na região metropolitana de Ribeirão Preto, ele conta que em janeiro deste ano recorreu ao Banco do Povo para estruturar melhor sua academia de ginástica, inaugurada em 2020. “Levei um orçamento de quanto eu precisava de crédito para comprar alguns itens. Hoje, graças ao Banco do Povo, consegui renovar boa parte dos equipamentos”, destaca.

“Eu recomendo o Banco do Povo para outros empreendedores. Principalmente quando estamos começando, muitas portas são fechadas. No início de qualquer empreendimento é quando mais precisamos de capital de giro. O serviço me ajudou muito. Fui instruído em relação à documentação necessária e foi muito gratificante minha experiência”, complementa.

De acordo com o Sebrae, empresas voltadas à promoção da saúde e bem-estar estão entre as melhores áreas para empreender em 2024. Além de créditos por meio do BPP, para fomentar o empreendedorismo nesta área, a SDE oferece também valores mais altos, por linhas específicas da Desenvolve SP, instituição vinculada à pasta.

Veja como conseguir o crédito

O BPP oferta três linhas: Empreenda Rápido, Empreenda Mulher e Empreenda Afro, com valores entre R$ 200 e R$ 21 mil. De janeiro de 2023 até setembro de 2024, foram desembolsados R$ 338,9 milhões para empreendedores de vários segmentos do mercado, nas 557 cidades no estado de São Paulo, beneficiando 21,3 mil pessoas.

Para solicitar o microcrédito, os interessados devem realizar uma atividade produtiva nos municípios contemplados pelo BPP e não possuir restrições cadastrais no Serasa e/ou Cadin Estadual. É preciso realizar um curso de capacitação empreendedora, promovido gratuitamente pelo Qualifica SP nas modalidades presencial e virtual. Ao comparecer a uma unidade conveniada, o empreendedor precisa levar os documentos exigidos e o certificado de conclusão do curso. Confira mais informações sobre a localização das unidades e detalhes da documentação necessária no site.