Banco do Brasil faz aporte na agritech IDGeo através de fundo de corporate venture capital

O Banco do Brasil fez um aporte na agritech (empresa de tecnologia para o mercado agrícola) IDGeo, liderando uma rodada seed de R$ 5 milhões. O aporte do banco foi feito através do BB Ventures, fundo de corporate venture capital (que compra participações em empresas) que é gerido pela MSW Capital.

De acordo com o BB, a agritech utilizará os recursos para expandir a força comercial, e também para desenvolver produtos para a recuperação de pastagens degradadas, com foco na melhoria da qualidade do solo e no aumento da capacidade de sequestro de carbono. Outra frente será o desenvolvimento de tecnologias próprias de inteligência artificial, que estão em teste no Canadá.

“Estamos extremamente contentes com este aporte, que nos permitirá não apenas ampliar nossa presença no mercado, mas também acelerar o desenvolvimento de tecnologias inovadoras para a recuperação de pastagens degradadas e fortalecer nossas soluções de inteligência artificial”, diz em nota o fundador e CEO da IDGeo, Ronan Campos.

Criada em 2016, a IDGeo utiliza radares e sensores em satélites para fazer o monitoramento agrícola, o que garante análise de áreas mesmo em condições nubladas. A empresa também desenvolve algoritmos de IA para interpretar as imagens. A ideia é facilitar tomadas de decisão.

O investimento é o quinto do BB Ventures, criado em 2022. Através dele, o banco tem feito aportes em startups que têm sinergia com o negócio bancário. No crédito agrícola, o BB é líder no País, posição que tem utilizado para desenvolver outros negócios, das áreas de alta renda ao financiamento de cadeias de produção.