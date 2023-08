Economia Banco do Brasil adere à Coalizão Verde com outros bancos da região amazônica

O Banco do Brasil aderiu nesta segunda-feira, 7, à Coalizão Verde, uma aliança de bancos de desenvolvimento de países da região Amazônica, e assinou a declaração do movimento. A ideia é promover soluções financeiras que impulsionem atividades produtivas inclusivas e empreendimentos sustentáveis.

A assinatura aconteceu em evento pré-Cúpula da Amazônia, em Belém, e houve ainda o início de um grupo de trabalho das instituições, com uma primeira reunião realizada já nesta segunda. Ao todo, 19 bancos assinaram o documento, o que inclui, no Brasil, a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

“Atualmente já investimos mais de R$ 1 bilhão de reais em bioeconomia e apoiamos projetos de carbono que preservam uma área total de mais de 500 mil hectares na região amazônica. Participando da Coalizão Verde, vamos expandir ainda mais nossa atuação econômica e social”, afirma em nota o vice-presidente de Governo e Sustentabilidade do BB, José Ricardo Sasseron.

Ele afirma ainda que um terço da carteira de crédito do BB é aplicada em crédito sustentável. “Queremos liderar essa agenda na Amazônia, preservando a floresta, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa do Brasil e, assim, melhorar a vida das pessoas que atualmente vivem nesta região.”

O BB recebeu prêmio de banco mais sustentável do mundo, conferido pela consultoria Corporate Knights, pela quarta vez seguida neste ano. Além disso, também foi eleito o banco mais sustentável da América do Sul, em ranking elaborado pela CFI.co.