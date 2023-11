Banco da Inglaterra abre caminho para valorizar euro ante libra esterlina, diz Danske Bank

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) decidiu pela manutenção em 5,25% da taxa básica de juros, com orientação para futuras altas a depender dos dados econômicos futuros. A decisão tem sucesso limitado, com a autoridade monetária inglesa tentando resistir à precificação de cortes nas taxas de juros feita pelo mercado. Os ventos contrários permanecem atingindo a libra esterlina e o euro encerrou em alta nesta quinta-feira, 02, afirmou o banco Danske Bank em relatório.

O banco destacou que a decisão do BoE aconteceu em função do enfraquecimento no crescimento do PIB inglês, com a continuidade de uma dinâmica flexível para o mercado de trabalho no país e uma expectativa de redução da inflação nos próximos trimestres.

“Acreditamos que o potencial para mais aumentos nas taxas do BoE diminuiu após a mensagem de hoje, e mantemos nossa previsão de que o pico nas taxas de política já foi alcançado”, afirmou o Dankse em relatório.

Para o banco, a economia do Reino Unido deve mostrar mais sinais de fraqueza e a inflação seguirá um ritmo de estabilidade. O crescimento dos salários, segundo a instituição, já atingiu o seu pico.

Para 2024, o Dankse espera um corte de 75 pontos-base, valor maior na comparação com o consenso de mercado (60 pontos-base). O banco vê como improvável outro aumento de taxas neste momento.