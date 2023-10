Banco C6 cria cartão de crédito para ser porta de entrada a segmento premium

O banco digital C6 anuncia nesta semana a chegada de um novo cartão de crédito, o Black. O novo produto foi criado para ser a porta de entrada dos clientes na categoria premium e inclui benefícios como cashback de 0,8% do gasto mensal e programa que rende dois pontos para cada dólar gasto.

O C6 Black foi pensado para atender os clientes que ainda não são elegíveis ao C6 Carbon, o segmento do banco digital para os mais endinheirados, mas que querem usufruir dos benefícios de um cartão da categoria premium, como acúmulo de pontos, ressalta o chefe de Produtos do C6, Maxnaun Gutierrez, em nota à imprensa. A anuidade é de 12 vezes de R$ 50. Clientes com gasto mensal a partir de R$ 5 mil no crédito são isentos desse custo.