Economia Bancada evangélica veta menção a gênero no texto

A inclusão da palavra “gênero” no relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), relator da Reforma Tributária, gerou forte reação de parlamentares da direita e da bancada evangélica. O mal-estar levou a uma corrida de parlamentares da bancada até Ribeiro.

Segundo Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), que já presidiu a frente evangélica, o relator se comprometeu em retirar o termo: “Já foi retirada pelo Aguinaldo”, afirmou Cavalcante.

A menção a “gênero” aparece na descrição do cashback, programa de devolução de tributos voltado a pessoas de baixa renda, cujas regras serão definidas por lei complementar.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.