Bancada de SP do PSDB fechará questão a favor da reforma, diz Doria

O governador de São Paulo, João Doria, afirmou nesta quinta-feira, 4, que a bancada do PSDB, com deputados federais paulistas, “vai fechar questão a favor da reforma da Previdência”. Doria participa da conferência “Perspectivas para o Brasil 2020” do Banco Daycoval, em São Paulo.

Doria afirmou que seu governo irá defender incondicionalmente a reforma. Ele disse que há diálogo com o Executivo federal, sobretudo com o secretário da Previdência, Rogério Marinho, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, e que é legítimo os Estados negociarem condições para melhorar a situação fiscal dos governos.

Ele garantiu, contudo, que o governo paulista apoiará a reforma sem pedir contrapartida.

O governador de São Paulo afirmou também que o PSDB não é alinhado ao governo Bolsonaro, mas ao Brasil.