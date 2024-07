Balança: superávit na 3ª semana de julho é de US$ 1,554 bilhão

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,554 bilhão na terceira semana de julho. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados há pouco, o valor foi alcançado com exportações de US$ 6,853 bilhões e importações de US$ 5,298 bilhões. No mês, o superávit acumulado é de US$ 5,326 bilhões e, no ano, de US$ 47,636 bilhões.

Até a terceira semana de julho, a média diária das exportações registrou alta de 2,0% em relação à média diária do mesmo mês de 2023. O maior crescimento nos embarques ocorreu na Indústria Extrativa (6,2%), seguida pela Indústria de Transformação (0,8%) e pela Agropecuária (0,7%).

Já as importações tiveram crescimento de 6,4% na mesma comparação, com aumentos de 18,0% na Agropecuária, 6,7% na Indústria de Transformação e avanço de 0,8% na Indústria Extrativa.