Balança comercial tem superávit de US$ 7,640 bilhões em julho

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 7,640 bilhões em julho. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta terça-feira, 6, o valor foi alcançado com exportações de US$ 30,919 bilhões e importações de US$ 23,279 bilhões.

Na última semana de julho, o superávit foi de US$ 1,003 bilhão, com vendas de US$ 3,810 bilhões e compras de US$ 2,807 bilhões.

No ano, o saldo positivo é de US$ 49,556 bilhões.

O resultado do último mês veio abaixo da mediana apontada no Projeções Broadcast, de superávit de US$ 7,792 bilhões em julho, após saldo positivo de US$ 6,711 bilhões em junho. As projeções dos analistas do mercado financeiro variavam de US$ 7,30 bilhões a US$ 8,20 bilhões.

Em julho, as exportações registraram alta de 9,3% na comparação com o mesmo período em 2023, devido à elevação de US$ 550 milhões (8,3%) em Agropecuária; crescimento de US$ 730 milhões (11,5%) em Indústria Extrativa e alta de US$ 1,34 bilhão (8,9%) em produtos da Indústria de Transformação.

As importações tiveram aumento de 15,7% em julho ante o mesmo mês do ano passado, com crescimento de US$ 130 milhões (35,9%) em Agropecuária; queda de US$ 20 milhões (-1,1%) em Indústria Extrativa e alta de US$ 3,05 bilhões (16,8%) em produtos da Indústria de Transformação.