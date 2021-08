Balança comercial tem superávit de US$ 1,636 bilhão na 1ª semana de agosto

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,636 bilhão na primeira semana de agosto (dias 2 a 6). De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira, 9, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 5,857 bilhões e importações de US$ 4,221 bilhões.

No acumulado do ano, o saldo comercial é superavitário em US$ 45,994 bilhões, com exportações de US$ 167,505 bilhões e importações de US$ 121,511 bilhões.

As exportações registraram aumento de 41,4% na média diária de agosto ante o mesmo período do ano passado, com crescimento de 7,9% na Agropecuária, avanço de 103,1% na Indústria Extrativa e alta de 27,5% nas vendas de produtos da Indústria de Transformação.

Já as importações subiram 53,0% no período, com crescimento 42,5% na Agropecuária, alta de 323,9% na Indústria Extrativa e avanço de 46,8% em produtos da Indústria de Transformação.