Balança comercial registra superávit de US$ 9,035 bilhões em julho

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 9,035 bilhões em julho. De acordo com dados divulgados nesta terça-feira, 1º, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o valor foi alcançado com exportações de US$ 29,062 bilhões e importações de US$ 20,027 bilhões.

Na quarta semana de julho (dias 24 a 30), houve superávit de US$ 2,317 bilhões, com vendas de US$ 6,937 bilhões e compras de US$ 4,620 bilhões. Na última semana do mês (dia 31), o saldo foi positivo em US$ 1,070 bilhão, com embarques de US$ 1,993 bilhão e importações de US$ 923 milhões.

O resultado do mês ficou levemente acima do teto das estimativas encontrado na pesquisa do Projeções Broadcast, que era superávit de US$ 9,000 bilhões, com piso em US$ 7,200 bilhões e mediana de US$ 8,100 bilhões.

A média diária das exportações registrou em julho queda de 2,6% em relação ao mesmo mês de 2022, com alta de 1,8% em Agropecuária, queda de 2,6% em Indústria Extrativa e retração de 4,9% em produtos da Indústria da Transformação.

Já a média diária das importações caiu 18,2%, com queda de 24,9% em Agropecuária, queda de 4,1% em Indústria Extrativa e retração 18,9% em produtos da Indústria da Transformação.

No ano até julho, a balança comercial acumula superávit de US$ 54,1 bilhões, com exportações de US$ 194,742 bilhões e importações de US$ 140,642 bilhões. O desempenho do acumulado nos sete primeiros meses de 2023 é 36,6% superior ao registrado no ano passado, quando o saldo foi positivo em US$ 39,615 bilhões.