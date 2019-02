B3: ações da Vale deixarão de integrar carteira do índice de sustentabilidade

A B3 informou nesta quinta-feira, 7, que as ações da Vale deixarão de integrar a carteira de seu Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) a partir de 12 de fevereiro de 2019.

Segundo a B3, a decisão foi tomada em reunião ordinária do Conselho Deliberativo do ISE e levou em conta os efeitos do desastre ocorrido em 25 de janeiro no município de Brumadinho, em Minas Gerais, amplamente divulgado nos meios de comunicação, no Brasil e no exterior.

“A decisão do conselho não deve ser tomada como pré-julgamento das responsabilidades da companhia, mas decorre da aplicação do disposto no Regulamento do ISE e na sua metodologia, a qual estabelece que serão excluídos da carteira os ativos que forem de emissão de uma empresa cujo desempenho de sustentabilidade, no entendimento do CISE, tenha sido significativamente alterado em função de algum acontecimento ocorrido durante a vigência da carteira”, explica a B3.

A B3 lembra que o conselho deliberativo do ISE, cuja presidência é da B3, é o órgão máximo de decisão e tem como missão garantir um processo transparente e eficiente de construção do índice, em especial no que diz respeito aos critérios de seleção das empresas que integrarão sua carteira. Integram o conselho representantes institucionais da Apimec; Anbima; Abrapp; Ethos; IBGC; Ibracon; IFC; Gife; MMA e Onu Meio Ambiente.