Azul é eleita companhia aérea mais pontual do mundo em 2022, diz ranking Cirium

A Azul foi a companhia aérea mais pontual do mundo em 2022, segundo ranking divulgado na terça-feira, 3, pela Cirium, empresa que analisa dados de aviação globalmente. Segundo o levantamento, 88,93% dos voos da Azul pousaram dentro do horário previsto no ano passado.

As companhias japonesas All Nippon Airways (ANA) e Japan Airlines ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Logo depois, estão a Latam e a Delta, fechando o top cinco do ranking.

A Cirium considera como pontuais os voos que chegam ao aeroporto de destino com até 15 minutos de diferença em relação ao horário previsto.

Veja abaixo o ranking das companhias aéreas mais pontuais do mundo em 2022:

1. Azul: 88,93% de voos chegando pontualmente

2. All Nippon Airways (ANA): 88,61%

3. Japan Airlines: 88%

4. Latam Airlines: 86,31%

5. Delta Air Lines: 83,63%

6. Avianca: 83,48%

7. Emirates: 81,30%

8. United Airlines: 80,46%

9. Qatar Airways: 78,32%

10. American Airlines: 78,29%

O ranking também concedeu à Delta, pelo segundo ano consecutivo, o Cirium Platinum Award de excelência operacional global, prêmio que considera outros fatores além da pontualidade, como a complexidade operacional.

Ao divulgar o ranking, a Cirium destacou as dificuldades que as companhias aéreas enfrentaram em 2022, com o aumento repentino da demanda após o período mais crítico da pandemia de covid-19, passando por falta de funcionários, atrasos e cancelamentos.

A empresa afirma que, no entanto, as operações melhoraram com as devidas adaptações e 2023 “parece ser uma grande promessa para a indústria da aviação”.

Regiões

O levantamento realiza ainda a análise das companhias aéreas mais pontuais de cada grupo regional, sendo os vencedores: Azul (América Latina), Delta Air Lines (América do Norte), Iberia (Europa), Oman Air (Oriente Médio e África) e Thai AirAsia (Ásia-Pacífico).

Os rankings regionais incluem companhias de menor porte, que não aparecem no ranking global.

Veja o ranking das companhias aéreas mais pontuais da América Latina em 2022:

1. Azul: 88,93% de voos chegando pontualmente

2. Sky Airline: 88,74%

3. Copa Airlines: 88,02%

4. Latam Airlines: 86,31%

5. Avianca: 83,48%

6. Aerolineas Argentinas: 82,02%

7. Aeromexico: 75,83%

8. Volaris: 71,61%

Pontualidade nos aeroportos

O ranking da Cirium também aponta os aeroportos com mais decolagens pontuais em 2022. O campeão foi o aeroporto Haneda, no Japão, que teve 90,33% de voos partindo no horário no ano passado.

Veja a lista de aeroportos mais pontuais do mundo em 2022:

1. Haneda: 90,33% de voos partindo pontualmente

2. Kempegowda: 84,08%

3. Salt Lake City: 83,87%

4. Detroit Metropolitan Wayne County: 82,62%

5. Philadelphia: 82,54%

6. Minneapolis-St. Paul: 81,95%

7. Indira Gandhi: 81,84%

8. Seattle-Tacoma: 81,04%

9. El Dorado: 80,72%

10. Charlotte Douglas: 80,68%

Segundo a Cirium, os rankings divulgados ainda não incluem todas as empresas e aeroportos. O levantamento completo deve ser divulgado nos próximos dias.