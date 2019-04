Avianca paga para operar na sexta, mas fim de semana segue em aberto

A assessoria de imprensa do Aeroporto de Guarulhos corrigiu informação divulgada mais cedo sobre o pagamento das taxas aeroportuárias da Avianca. O terminal esclarece que a aérea fez na quinta-feira, 11, o pagamento das taxas relativas à operação desta sexta-feira, mas ainda precisa depositar os valores para a operação do sábado, domingo e segunda-feira, dia 15. A empresa tem até 17 horas desta sexta-feira, 12, para liquidar as taxas dos três dias.

Segundo o Aeroporto de Guarulhos, diante dos problemas financeiros da aérea, a operação da Avianca será autorizada sempre com o pré-pagamento das taxas aeroportuárias.

A nova política segue a de operadoras de outros aeroportos ao longo desta semana que também passaram a exigir o pagamento das tarifas à vista para permitir decolagem e aterrissagem dos voos.

Entre os terminais que adotaram a mesma estratégia de exigir o pagamento, estão os aeroportos de Porto Alegre, Florianópolis, Galeão (Rio de Janeiro), Salvador e Fortaleza.