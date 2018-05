Autoridades de comércio dos EUA e Europa se reúnem antes de decisão tarifária

Autoridades europeias estão realizando conversas de última hora nesta quarta-feira com representantes do comércio dos EUA apenas dois dias antes de a administração do presidente americano, Donald Trump, anunciar decisão se novas tarifas sobre produtos atingirão a Europa.

As potenciais tarifas norte-americanas sobre o aço europeu ou cotas de carros estrangeiros aumentaram as ameaças de retaliação e temores de uma guerra comercial global – uma perspectiva

já pesa sobre a confiança do investidor e poderia prejudicar a economia global

retomada.

O Secretário de Comércio dos EUA, Wilbur Ross, e o Representante Comercial dos EUA, Robert

Lighthizer, realizarão reuniões quarta e quinta-feira em Paris com a União Europeia, disseram autoridades francesas e alemãs.

Uma decisão final de Trump sobre o aço é esperada até sexta-feira. A administração também está

investigando possíveis limites em carros estrangeiros em nome da segurança nacional dos EUA.

A Comissária de Comércio da UE, Cecilia Malmstrom, escreveu em seu Twitter antes de suas reuniões com Ross e Lighthizer que “a UE quer ser totalmente excluída destas tarifas e se engajar em uma agenda comercial transatlântica positiva”. Fonte: Associated Press