Economia Autopista Planalto Sul captou R$ 650 mi no mercado via emissão de debêntures, diz BNDES

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgou nesta terça-feira, 5, que a concessionária Autopista Planalto Sul, empresa do grupo Arteris, captou R$ 650 milhões no mercado em uma emissão de debêntures. A operação foi coordenada pelo BNDES em conjunto com o UBS-BB (líder) e o Banco Daycoval.

Os recursos serão destinados a investimentos na rodovia BR-116, em trecho de 413 km que liga as cidades de Capão Alto (SC) e Curitiba (PR), operado pela Autopista Planalto Sul desde 2008.

O BNDES entrou com a garantia firme na primeira série da emissão, com valor de R$ 300 milhões, que foi integralmente subscrita por investidores privados. O UBS-BB (líder) e Banco Daycoval entraram com a garantia firme para a segunda série de emissão, indexada ao CDI, no valor de R$ 350 milhões, também distribuída a investidores privados.

A primeira série, com prazo de vencimento em 2031, tinha como teto de remuneração a inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mais 6,88% ao ano. O BNDES ressaltou que, ao final da oferta, a taxa efetiva dessa primeira série ficou em IPCA mais 6,78% ao ano.

A segunda série de emissões tinha vencimento em 2028 e remuneração limitada a CDI mais 2,55% ao ano, encerrando a oferta com taxa de CDI mais 2,15% ao ano.

“Além das duas séries terem sido integralmente distribuídas a investidores privados, a emissão resultou também em uma redução da taxa de juros após o processo de bookbuilding, contribuindo para diminuir os custos da concessionária na execução de seu plano de investimentos”, ressaltou o banco de fomento em nota divulgada à imprensa.

O BNDES informou ainda que a concessionária prevê investimentos de aproximadamente R$ 2 bilhões na rodovia para duplicação de vias, implantação de faixas adicionais, ruas laterais e passarelas.