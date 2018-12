Aumento de 0,7% no diesel nas refinarias passa a valer

Começou a vigorar deste domingo, 16, o aumento de 0,7% no valor do diesel nas refinarias e terminais da Petrobras. O preço médio do combustível passou a ser de R$ 1,8115 por litro, válido até o último dia de dezembro. A elevação, informa a estatal em nota, decorre da aplicação da metodologia estabelecida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) na Resolução nº 743/2018.

Foto: Marcello Casal Jr - Agência Brasil

O reajuste reflete a média aritmética dos preços de diesel rodoviário, sem tributos, praticados pela Petrobras em suas refinarias e terminais do País. Este novo período do Programa de Subvenção continua a prever o ajuste nos preços médios regionais (Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte sem Tocantins e Nordeste com Tocantins).

A companhia informa ainda que recebeu, na sexta-feira (14), o pagamento da subvenção econômica à comercialização de óleo diesel, no valor de R$ 665,4 milhões, referente ao terceiro período da terceira fase do programa, de 30 de setembro a 29 de outubro.

O impacto do aumento no preço do diesel para o varejo dependerá de cada posto. Com isso, o efeito sobre os índices de preços ao consumidor (IPCs) é indireto. Já o repasse da alta para os índices gerais de preços (IGPs) é direto.

No dado mais recente da Fundação Getulio Vargas (FGV), o Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) de dezembro mostrou queda de -12,14% no diesel, após recuo de 2,22% em novembro. O IGP-10, por sua vez, cedeu 1,23% ante queda de 0,16% no penúltimo mês do ano.