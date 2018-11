Audiência pública com ministro do Planejamento é adiada para dia 13 na CMO

A audiência pública da Comissão Mista de Orçamento (CMO) com o ministro do Planejamento, Esteves Colnago, que ocorreria na manhã desta quinta-feira, 8, foi adiada por falta de quórum. Após uma hora do horário previsto para o início da sessão, apenas quatro parlamentares estavam presentes no plenário 2 da Câmara dos Deputados.

A audiência foi remarcada para a terça-feira, 13, às 16 horas.