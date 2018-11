Ativos brasileiros ampliam queda em Nova York e ADR da Petrobras recua 5%

Os ativos brasileiros negociados no exterior ampliaram as perdas no final da tarde desta terça-feira, 20, nos Estados Unidos, em dia marcado por forte queda do petróleo e aumento da aversão ao risco no mercado financeiro internacional. O EWZ, como é conhecido o maior fundo de índice ligado ao Brasil, com patrimônio de US$ 7 bilhões, recuava 3% e era negociado na mínima do dia.

Entre os American Depositary Receipts (ADRs), recibos de ações de empresas brasileiras listados nas bolsas americanas, o papel da Petrobras cedia 5%, o da Vale recuava 4,82%, o do Bradesco caía 4,01% e o do Itaú perdia 3,11%.

Já o Credit Default Swap (CDS), uma medida da percepção de risco de um país, seguia negociado na casa dos 214 pontos-base, ante 207,90 do fechamento de segunda-feira, considerando os contratos de 5 anos, de acordo com cotações do IHS Markit.