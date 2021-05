Atividades turísticas recuam 22,0% em março ante fevereiro, mostra IBGE

O agregado especial de atividades turísticas recuou 22,0% em março ante fevereiro, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O segmento de turismo avançou 127,2% entre maio de 2020 e fevereiro de 2021. Com o retrocesso de março, o segmento ainda precisa crescer 78,7% para retornar ao patamar de fevereiro do ano passado, no pré-pandemia.

As medidas necessárias ao combate da disseminação da covid-19 atingiram de forma mais intensa e imediata boa parte das atividades turísticas, principalmente o transporte aéreo de passageiros, restaurantes e hotéis

Na passagem de fevereiro para março, todas as 12 unidades da federação pesquisadas tiveram retração na atividade turística, com destaque para São Paulo (-21,5%), Rio de Janeiro (-17,2%), Paraná (-26,5%), Minas Gerais (-17,4%), Santa Catarina (-26,2%) e Pernambuco (-24,9%).

Na comparação com março de 2020, o índice de volume de atividades turísticas no Brasil recuou 19,1% em março de 2021, a 13ª taxa negativa seguida.

Todas as 12 Unidades da Federação onde o indicador é investigado mostraram queda nos serviços de turismo nesse tipo de comparação, entre elas São Paulo (-27,7%), Rio Grande do Sul (-33,2%), Paraná (-24,3%) e Rio de Janeiro (-8,2%).