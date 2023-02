Atividades turísticas crescem 4,1% em dezembro ante novembro de 2022, diz IBGE

As atividades turísticas cresceram 4,1% em dezembro ante novembro do ano passado, informou nesta sexta-feira, 10, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ao divulgar a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS). Com isso, as atividades turísticas fecharam 2022 com um salto de 29,9%.

O avanço de dezembro fez o setor de turismo chegar ao fim do ano passado recuperando de vez o nível de atividade que era verificado antes da pandemia de covid-19.

O nível das atividades turísticas, em dezembro, estava 1,5% acima do registrado em fevereiro de 2020, antes, portanto, de a covid-19 se abater sobre a economia.

Mesmo assim, esse crescimento foi insuficiente para levar as atividades turísticas para o nível recorde – diferentemente do que aconteceu com o setor de serviços como um todo.

Em dezembro, o turismo ainda estava operando 5,5% abaixo do ponto máximo da série da PMS, que foi registrado em fevereiro de 2014.